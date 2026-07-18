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Quartier résidentiel Appartement familial 4 pièces avec terrasse souccah carrée idéale – jerusalem immobilier 026786595

Jérusalem, Israël
Vendu ou obsolète
5
ID: 35120
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 15/04/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    HaBaba Sali

À propos du complexe

Vous recherchez un véritable appartement familial à Jérusalem, un lieu où chaque espace est pensé pour le confort quotidien, mais vous avez du mal à trouver un bien qui combine volume, luminosité et une vraie terrasse souccah exploitable, cette opportunité répond précisément à cette attente Situé à Har Homa rue Baba Sali, cet appartement de 4 pièces d’environ 91 m² propose une distribution idéale, un salon spacieux ouvrant sur une magnifique terrasse souccah carrée de 9 m², une seconde sortie vers un extérieur depuis une chambre, un mamad utilisé comme chambre, ainsi qu’une cuisine américaine ouverte agréable Grâce à ses trois expositions, la lumière naturelle accompagne chaque pièce tout au long de la journée, avec un parking privé inscrit au cadastre, un ascenseur de Shabbat, une cave et un environnement calme, verdoyant et familial à proximité immédiate des écoles, commerces et synagogues JERUSALEM IMMOBILIER Agence immobilière à Jérusalem | Numéro de licence : 30721546

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
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