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Quartier résidentiel Rez-de-jardin 4 pièces, plein centre raanana

Raanana, Israël
Vendu ou obsolète
5
ID: 35119
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana

À propos du complexe

Joli rez-de-jardin de 4 pièces. Grande chambre parentale. Jardin. 2 salles de bain. Cuisine Semel. Parking standard. Grande cave. Mamad. Jardin a Louest agreable et calme . Au centre ville au calme. Synagogue Shifte a cote. Mamad. Parking regulier et cave

Localisation sur la carte

Raanana, Israël
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