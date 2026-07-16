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Quartier résidentiel Neuf - projet keidar - université

Raanana, Israël
Vendu ou obsolète
3
ID: 35115
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana
  • Adresse
    HaHoresh

À propos du complexe

Joli 3 pièces de 75 m² avec 13 m² de terrasse. Immeuble neuf situé à l'est de Raanana à côté de l'Université Ouverte. Quartier calme, vue dégagée, terrasse ouest. 2 salles de bains, 1 cave.

Localisation sur la carte

Raanana, Israël
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