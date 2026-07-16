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Quartier résidentiel Étage complet calme et central + cave aménagée en studio

Hatzor-Haglilit, Israël
Vendu ou obsolète
2
ID: 35114
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District nord
  • Région
    Sous-district de Safed
  • Ville
    Hatzor-Haglilit
  • Adresse
    HaHula

À propos du complexe

À Kiryat Moshe, nouveau sur le marché : Idéalement situé à proximité du tram (ligne verte), magnifique 4,5 pièces s'étendant sur un étage entier. Terrasse souccah, 2ème étage, 4 orientations. Comprend un grand espace en entresol avec fenêtre faisant office d'unité d'habitation indépendante. Exclusivité Hadassa

Localisation sur la carte

Hatzor-Haglilit, Israël
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