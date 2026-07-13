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Quartier résidentiel Superbe 3 pièces à côté de kikar hamedina

Tel-Aviv, Israël
Vendu ou obsolète
11
ID: 35102
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ahavat Tsiyon, 23

À propos du complexe

Nouveauté en vente en exclusivité ! 23, rue Ahavat Zion Rue calme et prestigieuse, à proximité de Kikar Hamedina. Spacieux et lumineux appartement de 3 pièces (facilement transformable en 4 pièces). Rénové de fond en comble il y a 3 ans. Surface habitable de 87 m² (selon Tabou). Situé au 6ème étage avec vue dégagée. Immeuble avec 2 ascenseurs très bien entretenu. Abris dans l'immeuble. Un projet d'extension de l'immeuble est en cours pour construire des mamad pour chaque appartement.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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