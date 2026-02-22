  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel À louer – 5 pièces dans la prestigieuse résidence “costa del sol” à ashdod

Ashdod, Israël
ID: 33685
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod

À propos du complexe

Rare à la location : superbe appartement 5 pièces situé dans l’une des plus belles résidences d’Ashdod, à quelques pas de la plage. Terrasse avec pleine vue mer et accès à une piscine au sein de la résidence, pour un cadre de vie exceptionnel. L’appartement comprend 4 chambres, une salle de douche, une salle de bain et 3 toilettes. Climatisation et parking. Un country club est inclus, avec piscine, salle de sport et sauna, offrant un confort haut de gamme au quotidien. Charges mensuelles : 800 shekels Entrée immédiate

