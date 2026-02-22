  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Plain pieds. pas . proche parc et toutes commodites

Raanana, Israël
$1,72M
ID: 33407
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana

À propos du complexe

Tres rare . Cottage de plain pieds. Quartier procher du parc. 5 pieces avec un patio . Renove. joli jardin . parking. Tres calme . possibilite de construire 49 m2 supplementaires

