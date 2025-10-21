  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Netanya
  4. Quartier résidentiel Nat-600 immeuble boutique - 1 er ligne de mer

Quartier résidentiel Nat-600 immeuble boutique - 1 er ligne de mer

Netanya, Israël
depuis
$1,83M
;
2
Laisser une demande
ID: 32680
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 21/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya

À propos du complexe

PROJET NEUF EN PREMIERE LIGNE DE MER 2 APPARTEMENTS PAR ETAGES IMMEUBLE AVEC PISCINE / SALLE DE SPORT / SALLE DE REUNION 5 PIECES-150 M2 + 23 M2 TERRASSE PLEINE VUE MER - EN FACE DE L ASCENCEUR DE LA PLAGE - LAGOON WEST

Localisation sur la carte

Netanya, Israël
Éducation
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Haut standing, luxueux, projet de qualité
Jérusalem, Israël
depuis
$716,761
Quartier résidentiel Haut standing, luxueux, projet de qualité
Jérusalem, Israël
depuis
$2,22M
Quartier résidentiel Tel aviv au pied de la mer .
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,00M
Quartier résidentiel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 étages et 1 immeuble de 19 étages, kiriat hayovel jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,05M
Quartier résidentiel Projet luxueux au coeur de bat yam sur le boulevard ha'atzmaut
Bat Yam, Israël
depuis
$5,34M
Vous regardez
Quartier résidentiel Nat-600 immeuble boutique - 1 er ligne de mer
Netanya, Israël
depuis
$1,83M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh 3-4-5 pièces, rez de jardin et penthouses
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh 3-4-5 pièces, rez de jardin et penthouses
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh 3-4-5 pièces, rez de jardin et penthouses
Bet Shemesh, Israël
depuis
$1,50M
Nouveau Projet sur Ramat Bet Shemesh situe entre Jérusalem et le centre du Pays Situé à côté de Ramat Bet Shemesh A ce projet est un projet résidentiel luxueux qui comprend des 3-4-5 pièces et des penthouses, avec une belle vue sur un Park situé dans une forêt naturelle, proche du Matnas et …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Nouveau programme en cours de construction a "ashdod park"
Quartier résidentiel Nouveau programme en cours de construction a "ashdod park"
Quartier résidentiel Nouveau programme en cours de construction a "ashdod park"
Quartier résidentiel Nouveau programme en cours de construction a "ashdod park"
Quartier résidentiel Nouveau programme en cours de construction a "ashdod park"
Quartier résidentiel Nouveau programme en cours de construction a "ashdod park"
Quartier résidentiel Nouveau programme en cours de construction a "ashdod park"
Ashdod, Israël
depuis
$929,690
Nouveau programme en cours de construction a "Ashdod Park", nouveau quartier avec plus de 2700 appartements en construction ainsi que toutes les infrastructures nécessaire. Chaque appartement avec balcon, parking sous terrain et climatisation. Possibilité de payer 10% et le solde 3 mois avan…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Le seul programme neuf a ashdod qui n'est pas une tour !
Quartier résidentiel Le seul programme neuf a ashdod qui n'est pas une tour !
Quartier résidentiel Le seul programme neuf a ashdod qui n'est pas une tour !
Quartier résidentiel Le seul programme neuf a ashdod qui n'est pas une tour !
Quartier résidentiel Le seul programme neuf a ashdod qui n'est pas une tour !
Afficher tout Quartier résidentiel Le seul programme neuf a ashdod qui n'est pas une tour !
Quartier résidentiel Le seul programme neuf a ashdod qui n'est pas une tour !
Ashdod, Israël
depuis
$2,37M
Le seul nouveau programme qui n'est pas une tour ! Une architecture d'avant garde pour cette résidence face a la mer a Ashdod : -8 étages seulement -2 ascenseurs dont un de shabat -Hall d'entrée luxueux avec concierge -Dans le quartier résidentiel de Dalet , surplombant les villas et face …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller