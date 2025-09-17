Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, proche de la mer, projet de qualité

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
PROJET IMMOBILIER TAMA 38 – BAT YAM
Vivez à deux pas de la mer, dans l’une des rues les plus recherchées de Bat Yam : la rue Ha'Atsmaout.
Projet déjà bien avancé, livraison prévue en juin 2026
Permis de construire obtenu
Garantie bancaire complète
Emplacement privilégié : rue élégante et calme, à deux pas de la mer, avec vue dégagée sur un parc verdoyant descendant jusqu’à la plage
Biens proposés dans le projet :
Biens disponibles
Appartement 20 – 3ᵉ étage
77 m² + terrasse 20 m² – 3 pièces – À partir de ₪ 2.350.000
Appartement 21 – 5ᵉ étage
69 m² + terrasse 14 m² – 3 pièces – À partir de ₪ 2.290.000
Appartement 25 – 5ᵉ étage
77 m² + terrasse 20 m² – 3 pièces – À partir de ₪ 2.370.000
Appartement 26 – 5ᵉ étage
69 m² + terrasse 14 m² – 3 pièces – À partir de ₪ 2.320.000
Mini-Penthouse 28 – 6ᵉ étage
118 m² + terrasse 85 m² – 5 pièces – À partir de ₪ 4 380 000
Tous les appartements disposent de mamads
Conditions de paiement exceptionnelles