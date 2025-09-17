  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Bat Yam
  4. Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, proche de la mer, projet de qualité

Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, proche de la mer, projet de qualité

Bat Yam, Israël
Vendu ou obsolète
14
ID: 28019
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 17/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam

À propos du complexe

PROJET IMMOBILIER TAMA 38 – BAT YAM Vivez à deux pas de la mer, dans l’une des rues les plus recherchées de Bat Yam : la rue Ha'Atsmaout. Projet déjà bien avancé, livraison prévue en juin 2026 Permis de construire obtenu Garantie bancaire complète Emplacement privilégié : rue élégante et calme, à deux pas de la mer, avec vue dégagée sur un parc verdoyant descendant jusqu’à la plage Biens proposés dans le projet : Biens disponibles Appartement 20 – 3ᵉ étage 77 m² + terrasse 20 m² – 3 pièces – À partir de ₪ 2.350.000 Appartement 21 – 5ᵉ étage 69 m² + terrasse 14 m² – 3 pièces – À partir de ₪ 2.290.000 Appartement 25 – 5ᵉ étage 77 m² + terrasse 20 m² – 3 pièces – À partir de ₪ 2.370.000 Appartement 26 – 5ᵉ étage 69 m² + terrasse 14 m² – 3 pièces – À partir de ₪ 2.320.000 Mini-Penthouse 28 – 6ᵉ étage 118 m² + terrasse 85 m² – 5 pièces – À partir de ₪ 4 380 000 Tous les appartements disposent de mamads Conditions de paiement exceptionnelles

Localisation sur la carte

Bat Yam, Israël
Éducation
Soins de santé
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Netanya, Israël
depuis
$912,000
Mardochee Khayat vous propose de vivre dans un nouveau projet dans le quartier de Galey yam. La construction architecturale vous offre de vivre dans un complexe de trois bâtiments au pied d'un centre commercial où de belles marques seront présentes. Près de la nouvelle mairie de Netanya, bus…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Quartier résidentiel En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Quartier résidentiel En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Quartier résidentiel En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Quartier résidentiel En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Quartier résidentiel En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Jérusalem, Israël
depuis
$690,000
Tres beau projet sur Kiryat Yovel Limitrophe Ramat Denya , Une résidence de 3 immeubles ,dont 2 immeubles de 9 étages et 1 de 16 étages . Grand choix d appartement avec des grands balcon du 2 au 5 pièces avec rez de jardin et penthouse . Parking pour chaque appartement , caves réservées p…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Michkenot ahouma
Quartier résidentiel Michkenot ahouma
Quartier résidentiel Michkenot ahouma
Quartier résidentiel Michkenot ahouma
Quartier résidentiel Michkenot ahouma
Quartier résidentiel Michkenot ahouma
Quartier résidentiel Michkenot ahouma
Jérusalem, Israël
depuis
$987,000
Tres beau projet de 5 pimmeuble boutique de 6 etage avec un choix de plusieurs appartement du 2 pieces au penthouse. avec un emplacement de rêve a proximite des transports en commun( le tramway , le fameux train reliant jerusalem a l aéroport Ben Gurion ) le marche mahane yeouda . e…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller