  4. Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, dans rue calme, endroit calme, luxueux, neuf, proche de la mer

Bat Yam, Israël
depuis
$780,000
ID: 28015
Dernière actualisation: 16/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam

À propos du complexe

BAT YAM – Carré d’Or Résidence intimiste de standing PRÉVENTE – Construction en cours Livraison prévue : Juin 2026 Plage à seulement 150 m Tram à 200 m (12 min de Tel-Aviv) Quartier central, proche de toutes commodités Avantages du projet Conditions de paiement avantageuses : 20 % à la signature – 80 % à la remise des clés Cahier des charges haut de gamme ♦Garanties bancaires optimales

Bat Yam, Israël
