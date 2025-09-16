  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Bat Yam
  4. Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, dans rue calme, endroit calme, luxueux, neuf, proche de la mer

Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, dans rue calme, endroit calme, luxueux, neuf, proche de la mer

Bat Yam, Israël
depuis
$1,32M
;
15
ID: 28012
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 16/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam

À propos du complexe

BAT YAM – Carré d’Or Résidence intimiste de standing PRÉVENTE – Construction en cours Livraison prévue : Juin 2026 Plage à seulement 150 m Tram à 200 m (12 min de Tel-Aviv) Quartier central, proche de toutes commodités Avantages du projet Conditions de paiement avantageuses : 20 % à la signature – 80 % à la remise des clés Cahier des charges haut de gamme ♦Garanties bancaires optimales

Localisation sur la carte

Bat Yam, Israël
Complexes similaires
Quartier résidentiel Projet immobilier
Ascalon, Israël
depuis
$585,000
Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$1,35M
Quartier résidentiel En plein coeur de kiriat menahem -kiriat yovel .
Jérusalem, Israël
depuis
$974,400
Quartier résidentiel En plein centre ville de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,76M
Quartier résidentiel Nouveau programme en cours de construction a "ashdod park"
Ashdod, Israël
depuis
$771,000
Un projet résidentiel unique qui redéfinit l'essence même de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor d'Ashkelon. Quatre immeubles de 9 étages et 102 appartements de 3, 4 et 5 pièces, des rez-de-jardin, des penthouses et des mini-penthouses. Tous les appartements sont soig…
Projet neuf dans 2 immeubles de 9 étages et 1 immeuble de 19 étages, Kiriat Hayovel Jérusalem Centre commercial à proximité du projet, a 300m du tramway. 2 ascenseurs, 3 jardins d’enfants, un club pour les résidents, 1 parking par appartement Livrable en Mars 2028 2 pièces 54m2 avec terras…
Bet Shemesh, Israël
depuis
$791,100
Projet Nofei Ben Shemen – Beit Shemesh Un quartier moderne et familial, idéalement situé entre Tel Aviv et Jérusalem : • 20 min de Tel Aviv | 30 min de Jérusalem | 15 min de l’aéroport Ben Gourion Appartements haut de gamme dans deux tours résidentielles de 17 étages, au cœur d’une communa…
