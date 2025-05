Quartier résidentiel Superbe appartement de prestige à vendre dans le complexe nof yam club – or akiva

Situé en étage élevé dans un projet résidentiel haut de gamme, ce spacieux appartement 5 pièces offre des prestations modernes et élégantes. Il comprend un vaste séjour lumineux avec une vue panoramique imprenable jusqu’à la mer, une cuisine américaine design, quatre chambres confortables dont une somptueuse suite parentale et un espace sécurisé (Mamad). Un balcon ensoleillé de 14 m² prolonge le salon, idéal pour des moments de détente. Buanderie séparée, climatisation centralisée réversible, cave privative et deux places de parking en sous-sol. Le complexe propose également des cafés, des restaurants avec terrasses, et se trouve à courte distance de la mer. Emplacement stratégique, proche des axes routiers principaux et à quelques minutes du prestigieux golf de Césarée. Une opportunité rare pour vivre entre élégance, confort moderne et proximité du littoral. Disponible immédiatement. Pour plus d'informations ou pour organiser une visite privée, contactez-nous.