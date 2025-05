Quartier résidentiel Appartement d'exception à rehavia, ben maimon

Rehavia est un quartier prestigieux de Jérusalem, connu pour son architecture unique, ses rues calmes et son environnement verdoyant. La rue Ben Maimon, située au cœur du quartier, est considérée comme l'une des rues les plus recherchées, avec un accès facile au centre-ville et aux services de proximité. ​ Nous vous proposons à la vente un luxueux appartement de 4 pièces de 133 mètres carrés, avec balcons de 16 mètres carrés, avec une souccah, au deuxième étage d'un immeuble moderne . L'appartement est particulièrement lumineux, avec trois expositions, et offre un séjour spacieux et lumineux, une cuisine américaine, trois chambres (dont une suite parentale et une chambre d'amis), deux salles de bains et deux toilettes. L'appartement est équipé d'un système de domotique intelligent pour le contrôle indépendant des stores, de la climatisation et de l'éclairage. De plus, l'appartement comprend deux places de parking en sous-sol et une cave privée. L'emplacement central de l'appartement offre la proximité de la Grande Synagogue, d'une variété de boutiques, de cafés et de restaurants, ainsi que des transports en commun. L'appartement est disponible pour une entrée immédiate. Pour plus de détails et pour planifier une visite, veuillez nous contacter rapidement