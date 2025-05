Quartier résidentiel Penthouse incroyable de 5 pièces !

Penthouse incroyable de 5 pièces ! BZH Au cœur du centre-ville, proche des commodités, commerces et des communautés francophones ! Immeuble boutique moderne et prestigieux de 6 étages. ✅ Très beau pentouse d'environ 140 m², ✅ Terrasse Souccah de 110 m², vue dégagée exposition Sud Ouest, ✅ Suite parentale très spacieuse, ✅ Au 6ème étage, ascenseur de Shabbat, ✅ Climatisation dans chaque pièce, ✅ Pièce supplémentaire que vous pouvez utiliser en bureau ou pièce de rangements. ✅ 2 Places de parking couvertes, Proche à pied du centre Lev Hadera et des commerces. A quelques minutes des communautés Chevet A'him, du Beth 'Habad et Kavod Hathora. Proche des écoles et des transports. Constructeur réputé de qualité. Les photos parlent d'elles-mêmes !