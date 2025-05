Quartier résidentiel Superbe propriété familiale avec piscine pour un budget raisonnable dans l’une des plus belles régions d’israël

Superbe propriété 7 piéces de 270 m2 construits sur un terrain 470 m2 5 chambres à coucher dont 2 suites parentales Grand espace de vie avec belle hauteur sous plafond, trés lumineux avec salon, séjour et cuisine americaine luxueuse. Maison brillamment conçue jusqu’aux moindres détails par un architecte de renom aux normes de construction et finitions haut de gamme. Excellentes orientations Chambre fortifiée – Espace de stockage Unité de logement separée avec entrée indépendante pouvant être aussi utilisée comme clinique, bureau ou atelier. Magnifique jardin investi et entretenu avec piscine à l’abris des regards. 2 stationnements couverts. Particuliérement adaptée à une grande famille à la recherche d’un confort de vie exceptionnel au coeur d’un environnement juif authentique. A proximité : centre commercial de quartier, centre d’activitées culturelles, écoles, parcs et jardins, gare et accès rapide à l’autoroute 2/4. Proche de Cesarée, ses promenades et ses plages magnifiques.