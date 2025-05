Quartier résidentiel Appartement rénové 5 pièces - 140m2 – bayit vegan jérusalem

Appartement rénové 5 pièces - 140m2 – Bayit Vegan Jérusalem Balcons soucca 7 et 5 m2, 2eme étage Appartement situé dans la rue Harav Haim Mihlin à Bet veigan, près de la Yeshiva Kol Yaacov. Situé au 2ème étage d'un immeuble de 4 étages,5 pièces dont 4 chambres à coucher. 2 terrasses souccah de 7m2 et 5m2, 3 expoistions, rénové il y a une dizaines d'années 102m2 plus un 2 pieces 1/2 de 30m2 (unité séparée) louée à 3.800sh/mois Séjour- salle à manger, cuisine 4 Chambres, 1 s.bains, 2 wc Volets, climatisation, doud chemech, chauffe-eau gaz, radiateurs Porte blindée, 1 parking, ascenseur, Prix : 4.500.000 shekels (Ce prix n’inclut pas notre commission d’agence) Pour plus de renseignements ou pour organiser une visite, Appelez nous sans attendre au numéro suivant: Simone Simex Realty votre Agence Immobilière en Israël