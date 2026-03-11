Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Nahariya
  4. Location longue durée
  5. Appartement

Loyer mensuel de appartements en Nahariya, Israël

Appartement 4 chambres dans Nahariya, Israël
Appartement 4 chambres
Nahariya, Israël
Nombre de pièces 4
Surface 110 m²
Beau Rez-de Jardin 4/5 pieces Il a tout Balcon, jardin, mmd, cave, parking Quartier rési…
$1,505
par mois
