Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Nahariya
  4. Résidentiel
  5. Duplex

Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Nahariya, Israël

1 propriété total trouvé
Duplex 5 chambres dans Nahariya, Israël
Duplex 5 chambres
Nahariya, Israël
Nombre de pièces 5
Surface 125 m²
Dans un petit immeuble rue Hertzl du quartier prisé d'Ein Sara à Nahariya Dupleix .. comme u…
$564,300
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller