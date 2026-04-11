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Appartements à vendre en Kfar Saba, Israël

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1 propriété total trouvé
Appartement 5 chambres dans Petah Tikva Subdistrict, Israël
Appartement 5 chambres
Petah Tikva Subdistrict, Israël
Nombre de pièces 5
Surface 135 m²
Appartement situé dans un quartier très recherché à Kfar Saba Yerouka. Dans un immeuble bout…
$4,15M
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