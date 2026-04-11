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Propriétées résidentielles à vendre en Kfar Saba, Israël

2 propriétés total trouvé
Chalet 5 chambres dans Petah Tikva Subdistrict, Israël
Chalet 5 chambres
Petah Tikva Subdistrict, Israël
Nombre de pièces 5
Surface 150 m²
À vendre – Kfar Saba | Projet à finaliser Un vrai avantage : vous évitez toute la phase adm…
$5,49M
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Appartement 5 chambres dans Petah Tikva Subdistrict, Israël
Appartement 5 chambres
Petah Tikva Subdistrict, Israël
Nombre de pièces 5
Surface 135 m²
Appartement situé dans un quartier très recherché à Kfar Saba Yerouka. Dans un immeuble bout…
$4,15M
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Caractéristiques des propriétés en Kfar Saba, Israël

Bon marché
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