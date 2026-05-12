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Loyer mensuel de chalets en District de Haïfa, Israël

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1 propriété total trouvé
Chalet 5 chambres dans Hadera, Israël
Chalet 5 chambres
Hadera, Israël
Nombre de pièces 5
Surface 170 m²
בס״ד Nouvelle exclusivité à la location !! Vous recherchez une maison avec piscine, entière…
$12,900
par mois
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