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Villas avec garage à vendre en Hadera Subdistrict, Israël

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Hadera
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1 propriété total trouvé
Villa dans Césarée, Israël
Villa
Césarée, Israël
A vendre villa de luxe à Césarée - une des colonies les plus prestigieuses d'Israël.Des mill…
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avec Jardin
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