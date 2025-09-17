Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Hadera Subdistrict
  4. Résidentiel
  5. Duplex

Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Hadera Subdistrict, Israël

1 propriété total trouvé
Duplex 4 chambres dans Hadera, Israël
Duplex 4 chambres
Hadera, Israël
Nombre de pièces 4
Surface 120 m²
BZH RE/MAX Hadera vous présente un penthouse en duplex de 4 pièces dans le quartier du bord …
$660,000
Caractéristiques des propriétés en Hadera Subdistrict, Israël

