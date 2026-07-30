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Loyer mensuel de appartements en Giv'at Shmuel, Israël

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Appartement 3 chambres dans Giv'at Shmuel, Israël
Appartement 3 chambres
Giv'at Shmuel, Israël
Nombre de pièces 3
Surface 74 m²
Référence : 6989 Nouveau quartier proche de toutes commodités et de Tel Aviv Immeuble neuf d…
$2,535
par mois
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