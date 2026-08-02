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Penthouses à vendre en Conseil régional de la vallée de Hefer, Israël

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Penthouse 5 chambres dans Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
Penthouse 5 chambres
Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
Nombre de pièces 5
Surface 186 m²
Projet Momento – Netanya Situation du projet Mardochée Khayat vous invite à vivre dans l'u…
$3,08M
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Penthouse 5 chambres dans Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
Penthouse 5 chambres
Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
Nombre de pièces 5
Surface 175 m²
Projet Momento – Netanya Situation du projet Mardochée Khayat vous invite à vivre dans l'u…
$3,01M
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Caractéristiques des propriétés en Conseil régional de la vallée de Hefer, Israël

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