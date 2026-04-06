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Loyer mensuel de duplex en District centre, Israël

1 propriété total trouvé
Duplex 5 chambres dans Petah Tikva Subdistrict, Israël
Duplex 5 chambres
Petah Tikva Subdistrict, Israël
Nombre de pièces 5
Surface 190 m²
Grand duplex 190 m². Niveau 1 : très grand salon, cuisine, 2 chambres, mamad, 2 salles de ba…
$3,350
par mois
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