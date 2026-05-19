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Villas avec jardin à vendre en Césarée, Israël

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Villa dans Césarée, Israël
Villa
Césarée, Israël
A vendre villa de luxe à Césarée - une des colonies les plus prestigieuses d'Israël.Des mill…
$8,50M
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Agence
Isrealty
Langues
English, Русский, עִברִית
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