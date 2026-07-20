Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Israël
  3. sous-district de Beer-Sheva
  4. Location longue durée
  5. Attique

Loyer mensuel de penthouses en sous-district de Beer-Sheva, Israël

;
Attique Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Attique 3 chambres dans Eilat, Israël
Attique 3 chambres
Eilat, Israël
Nombre de pièces 3
Surface 68 m²
Superbe appartement de 3 pièces en rez-de-jardin avec piscine privée et terrasse, situé dans…
$2,296
par mois
Laisser une demande
Attique 5 chambres dans Eilat, Israël
Attique 5 chambres
Eilat, Israël
Nombre de pièces 5
Surface 200 m²
Sublime penthouse de 5 pièces à louer à Eilat avec terrasse et vue mer partielle, tout meubl…
$2,788
par mois
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller