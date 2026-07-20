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Loyer mensuel de penthouses en sous-district d'Ashkelon, Israël

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1 propriété total trouvé
Attique 5 chambres dans Ashdod, Israël
Attique 5 chambres
Ashdod, Israël
Nombre de pièces 5
Surface 145 m²
Quartier Youd Zain proche de la mer, Beau penthouse avec terrasse vue mer,
$3,280
par mois
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