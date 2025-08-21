Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel de duplex en sous-district d'Ashkelon, Israël

1 propriété total trouvé
Duplex 5 chambres dans Ashdod, Israël
Duplex 5 chambres
Ashdod, Israël
Nombre de pièces 5
Surface 150 m²
À Vendre : Superbe Appartement 5 Pièces en Duplex à la Marina d'Ashdod Haut Standing - À 2 M…
$4,354
par mois
