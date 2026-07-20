Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Israël
  3. sous-district d'Ashkelon
  4. Résidentiel
  5. Copropriété

Condos à vendre en sous-district d'Ashkelon, Israël

;
Copropriété Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Condo 5 chambres dans Ashdod, Israël
Condo 5 chambres
Ashdod, Israël
Nombre de pièces 5
Surface 188 m²
La pépite !!! Nouveau programme en pré-vente a la Marina a Ashdod, le plus proche de la plag…
$2,30M
Laisser une demande
Condo 5 chambres dans Ashdod, Israël
Condo 5 chambres
Ashdod, Israël
Nombre de pièces 5
Surface 250 m²
Nouveau programme immobilier a la Marina d'Ashdod. Résidence de luxe de 5 étages face au lac…
$2,71M
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en sous-district d'Ashkelon, Israël

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller