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Loyer mensuel d'un bien une maison avec garage en Gilan, Iran

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1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans dhstan lysar, Iran
Maison 3 chambres
dhstan lysar, Iran
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 62 m²
Nombre d'étages 2
Un appartement de 4 chambres est disponible à la location dans une maison sur la rue Wilcza …
$1,219
par mois
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Agence
Mazur Estate
Langues
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Caractéristiques des propriétés en Gilan, Iran

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
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