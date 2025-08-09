Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements avec garage à vendre en Ubud, Indonésie

5 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Ubud, Indonésie
Appartement 1 chambre
Ubud, Indonésie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Nombre d'étages 3
Charmant Appartement 1-Bed à Ubud avec Lush Greenery et Tranquil Vues – Parfait pour l'inves…
$115,000
Agence
BNBPROFITS
Langues
English
Appartement 2 chambres dans Ubud, Indonésie
Appartement 2 chambres
Ubud, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 1
Situé dans un complexe d'appartements paisibles, entouré par la beauté naturelle de la régio…
$184,800
Agence
BNBPROFITS
Langues
English
Appartement 1 chambre dans Ubud, Indonésie
Appartement 1 chambre
Ubud, Indonésie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Nombre d'étages 1
Niché dans la verdure luxuriante de Tegalalang, Ubud, cet appartement entièrement meublé d'u…
$104,000
Agence
BNBPROFITS
Langues
English
Appartement 1 chambre dans Ubud, Indonésie
Appartement 1 chambre
Ubud, Indonésie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Nombre d'étages 1
Niché dans l'un des coins les plus tranquilles d'Ubud, ce studio bien conçu offre un mélange…
$99,000
Agence
BNBPROFITS
Langues
English
Appartement 1 chambre dans Ubud, Indonésie
Appartement 1 chambre
Ubud, Indonésie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Nombre d'étages 2
Retraite exclusive Ubud: Appartement 1 chambre entièrement meublé avec possibilité d'investi…
$89,000
Agence
BNBPROFITS
Langues
English
