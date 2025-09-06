Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Indonésie
  3. Ubud District
  4. Location courte durée
  5. Maison

Location courte durée Maisons en Ubud District, Indonésie

1 propriété total trouvé
The Light House Villa in Ubud offers a spacious villa with three bedrooms and three bathrooms. dans Ubud District, Indonésie
The Light House Villa in Ubud offers a spacious villa with three bedrooms and three bathrooms.
Ubud District, Indonésie
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Nombre d'étages 2
Confortable Hébergement : La Villa Light House à Ubud offre une villa spacieuse avec trois c…
$220
par nuit
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
RESIDE BALI GROUP
Langues
English, Русский, Українська
Realting.com
Aller