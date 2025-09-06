Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Indonésie
  3. Ubud District
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Garage

Appartements avec garage à vendre en Ubud District, Indonésie

Ubud
51
Appartement Supprimer
Tout effacer
16 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Ubud, Indonésie
Appartement 2 chambres
Ubud, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 2
Niché dans la tranquillité luxuriante d'Ubud, cet appartement de deux étages magnifiquement …
$170,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
BNBPROFITS
Langues
English
Appartement 1 chambre dans Ubud, Indonésie
Appartement 1 chambre
Ubud, Indonésie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Nombre d'étages 1
Posséder un appartement moderne et entièrement meublé au cœur d'Ubud, le centre culturel de …
$119,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
BNBPROFITS
Langues
English
Appartement 1 chambre dans Ubud, Indonésie
Appartement 1 chambre
Ubud, Indonésie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Nombre d'étages 6
1 Bed – Studio à Ubud – Investir dans l'avenir de la vie de luxePrix avant vente à USD 118 0…
$118,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
BNBPROFITS
Langues
English
Tut TravelTut Travel
Appartement 1 chambre dans Ubud, Indonésie
Appartement 1 chambre
Ubud, Indonésie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Nombre d'étages 1
Niché dans le coeur serein et culturel d'Ubud, ce charmant studio offre le mélange idéal de …
$77,300
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
BNBPROFITS
Langues
English
Appartement 1 chambre dans Sayan, Indonésie
Appartement 1 chambre
Sayan, Indonésie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Nombre d'étages 1
Superbe appartement de 1 chambre à louer à Ubud – une oasis sécuritaire de confort, de commo…
$150,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
BNBPROFITS
Langues
English
Appartement 1 chambre dans Ubud, Indonésie
Appartement 1 chambre
Ubud, Indonésie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Nombre d'étages 6
Rencontres de luxe Durabilité: Posséder un appartement moderne à louer à UbudPrix de pré-ven…
$159,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
BNBPROFITS
Langues
English
Appartement 1 chambre dans Ubud, Indonésie
Appartement 1 chambre
Ubud, Indonésie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Nombre d'étages 4
Élever votre style de vie avec un appartement contemporain Bali 1-Bed conçu pour la sérénité…
$83,900
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
BNBPROFITS
Langues
English
Appartement 1 chambre dans Ubud, Indonésie
Appartement 1 chambre
Ubud, Indonésie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Nombre d'étages 1
Niché dans l'un des coins les plus tranquilles d'Ubud, ce studio bien conçu offre un mélange…
$99,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
BNBPROFITS
Langues
English
Appartement 1 chambre dans Ubud, Indonésie
Appartement 1 chambre
Ubud, Indonésie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Nombre d'étages 4
Un investissement rare dans le marché immobilier de Bali – Élégant 1-Bed Loft-Style vivre av…
$137,700
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
BNBPROFITS
Langues
English
Appartement 1 chambre dans Ubud, Indonésie
Appartement 1 chambre
Ubud, Indonésie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Nombre d'étages 3
Boutique Studio Appartement 1-Bed Vivre au cœur de Bali – Possibilité de location avec style…
$115,540
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
BNBPROFITS
Langues
English
Appartement 2 chambres dans Ubud, Indonésie
Appartement 2 chambres
Ubud, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 6
Immobilier de Bali Redéfini : Un penthouse 2 chambres sur mesure offrant la sérénité, la dur…
$400,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
BNBPROFITS
Langues
English
Appartement 3 chambres dans Ubud, Indonésie
Appartement 3 chambres
Ubud, Indonésie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Nombre d'étages 2
Niché dans le cœur serein et culturel d'Ubud, cet appartement élégant offre un mélange sans …
$230,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
BNBPROFITS
Langues
English
Appartement 1 chambre dans Ubud, Indonésie
Appartement 1 chambre
Ubud, Indonésie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Nombre d'étages 3
Charmant Appartement 1-Bed à Ubud avec Lush Greenery et Tranquil Vues – Parfait pour l'inves…
$115,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
BNBPROFITS
Langues
English
Appartement 2 chambres dans Ubud, Indonésie
Appartement 2 chambres
Ubud, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 1
Situé dans un complexe d'appartements paisibles, entouré par la beauté naturelle de la régio…
$184,800
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
BNBPROFITS
Langues
English
Appartement 1 chambre dans Ubud, Indonésie
Appartement 1 chambre
Ubud, Indonésie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Nombre d'étages 1
Niché dans la verdure luxuriante de Tegalalang, Ubud, cet appartement entièrement meublé d'u…
$104,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
BNBPROFITS
Langues
English
Appartement 1 chambre dans Ubud, Indonésie
Appartement 1 chambre
Ubud, Indonésie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Nombre d'étages 2
Retraite exclusive Ubud: Appartement 1 chambre entièrement meublé avec possibilité d'investi…
$89,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
BNBPROFITS
Langues
English

Types de propriétés en Ubud District

studios
1 BHK
2 BHK

Caractéristiques des propriétés en Ubud District, Indonésie

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller