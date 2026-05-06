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Villas à vendre en Tampaksiring, Indonésie

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1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Tampaksiring, Indonésie
Villa 3 chambres
Tampaksiring, Indonésie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 194 m²
Acheter une propriété à Bali est une chance d'équilibrer le style de vie et l'investissement…
$385,000
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