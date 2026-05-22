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Appartements à vendre en Tampaksiring, Indonésie

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23 propriétés total trouvé
Appartement 4 chambres dans Pejeng Kangin, Indonésie
Appartement 4 chambres
Pejeng Kangin, Indonésie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 430 m²
C'est la vraie chose. Une villa moderne construite en 2025 sur 600 mètres carrés où vous obt…
$510,000
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Appartement 5 chambres dans Pejeng Kawan, Indonésie
Appartement 5 chambres
Pejeng Kawan, Indonésie
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 260 m²
Cette villa de 5 chambres à la française est située sur 892 m2 de terrain manucure à Pejeng,…
$640,000
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Appartement 4 chambres dans Pejeng Kangin, Indonésie
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Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
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C'est la vraie chose. Une villa moderne construite en 2025 sur 600 mètres carrés où vous obt…
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Appartement 4 chambres dans Pejeng Kangin, Indonésie
Appartement 4 chambres
Pejeng Kangin, Indonésie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 399 m²
Cette villa de luxe écologique de 2021 est située sur 880 mètres carrés de terrain paisible …
$620,000
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Pejeng Kangin, Indonésie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 399 m²
Cette villa de luxe écologique de 2021 est située sur 880 mètres carrés de terrain paisible …
$620,000
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Appartement 4 chambres dans Pejeng Kawan, Indonésie
Appartement 4 chambres
Pejeng Kawan, Indonésie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 300 m²
Cette villa de 4 chambres dispose de 700 m2 de terrain serein Pejeng, construit en 2020 avec…
$449,000
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Kolasin ValleysKolasin Valleys
Appartement 2 chambres dans Pejeng Kangin, Indonésie
Appartement 2 chambres
Pejeng Kangin, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 110 m²
Situé sur le bord est tranquille d'Ubud, ce refuge de deux chambres se trouve à l'intérieur …
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Appartement 4 chambres dans Pejeng Kangin, Indonésie
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Cette villa de luxe écologique de 2021 est située sur 880 mètres carrés de terrain paisible …
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Appartement 3 chambres dans Pejeng Kawan, Indonésie
Appartement 3 chambres
Pejeng Kawan, Indonésie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 160 m²
Situé sur 650 m2 dans la tranquille ceinture de riz de Pejeng, cette villa de trois chambres…
$4,060
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Appartement 2 chambres dans Pejeng Kangin, Indonésie
Appartement 2 chambres
Pejeng Kangin, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 135 m²
Cette villa de 2024 est située dans un quartier résidentiel calme entouré de rizières, offra…
$273,000
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Appartement 4 chambres dans Pejeng Kangin, Indonésie
Appartement 4 chambres
Pejeng Kangin, Indonésie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 396 m²
Construite en 2021 sur 880 m2 de terrain privé de jungle, cette villa éco-luxe harnaise la c…
$290,000
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Appartement 4 chambres dans Pejeng Kangin, Indonésie
Appartement 4 chambres
Pejeng Kangin, Indonésie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 430 m²
Cette villa 4BR est située sur 600 m2 de terrain de premier Pejeng avec des vues qui couvren…
$589,000
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Appartement 4 chambres dans Pejeng Kawan, Indonésie
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Pejeng Kawan, Indonésie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 300 m²
Cette villa de 4 chambres dispose de 700 m2 de terrain serein Pejeng, construit en 2020 avec…
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Appartement 2 chambres dans Pejeng Kangin, Indonésie
Appartement 2 chambres
Pejeng Kangin, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 110 m²
Cette villa tropicale moderne est située au cœur de la jungle tranquille de Tampaksiring, où…
$210,000
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Appartement 2 chambres dans Pejeng Kangin, Indonésie
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Cette villa tropicale moderne est située au cœur de la jungle tranquille de Tampaksiring, où…
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Surface 396 m²
Construite en 2021 sur 880 m2 de terrain privé de jungle, cette villa éco-luxe harnaise la c…
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Cette villa tropicale moderne est située au cœur de la jungle tranquille de Tampaksiring, où…
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Surface 430 m²
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Appartement 5 chambres dans Pejeng Kawan, Indonésie
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Pejeng Kawan, Indonésie
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Surface 260 m²
Cette villa de 5 chambres à la française est située sur 892 m2 de terrain manucure à Pejeng,…
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Surface 135 m²
Cette villa de 2024 est située dans un quartier résidentiel calme entouré de rizières, offra…
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Appartement 4 chambres dans Pejeng Kangin, Indonésie
Appartement 4 chambres
Pejeng Kangin, Indonésie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 430 m²
Cette villa 4BR est située sur 600 m2 de terrain de premier Pejeng avec des vues qui couvren…
$589,000
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Construite en 2021 sur 880 m2 de terrain privé de jungle, cette villa éco-luxe harnaise la c…
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Cette villa 4BR est située sur 600 m2 de terrain de premier Pejeng avec des vues qui couvren…
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