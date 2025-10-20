Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Vue sur la mer Villas à vendre en Tabanan, Indonésie

desa delod peken
9
desa belalang
6
3 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Tabanan, Indonésie
Villa 4 chambres
Tabanan, Indonésie
Chambres 4
Surface 708 m²
Nombre d'étages 2
$1,45M
Villa 2 chambres dans Tabanan, Indonésie
Villa 2 chambres
Tabanan, Indonésie
Chambres 2
Surface 381 m²
Nombre d'étages 2
$537,000
Villa 3 chambres dans Tabanan, Indonésie
Villa 3 chambres
Tabanan, Indonésie
Chambres 3
Surface 485 m²
Nombre d'étages 2
$863,000
