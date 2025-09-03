Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Villas à vendre en Sumbawa, Indonésie

4 propriétés total trouvé
Villa 2 chambres dans Sempe, Indonésie
Villa 2 chambres
Sempe, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 170 m²
Villa de luxe 2 lits avec sa propre piscine privée!Ici au Redland Property Group nous avons …
$129,990
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
The Redland Property Group Ltd
Langues
English
Villa 1 chambre dans Sempe, Indonésie
Villa 1 chambre
Sempe, Indonésie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Ici au Redland Property Group nous avons travaillé dur dans les coulisses pour découvrir la …
$64,990
Villa 1 chambre dans Sempe, Indonésie
Villa 1 chambre
Sempe, Indonésie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 130 m²
Villa de luxe 1 lit avec sa propre piscine privée!Ici au Redland Property Group nous avons t…
$99,990
Villa 3 chambres dans Sempe, Indonésie
Villa 3 chambres
Sempe, Indonésie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 230 m²
Villa 3 Chambres de luxe avec sa propre piscine privée!Ici au Redland Property Group nous av…
$189,990
