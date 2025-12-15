Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Indonésie
  3. Sumbawa Barat
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Sumbawa Barat, Indonésie

7 propriétés total trouvé
Villa 1 chambre dans Sumbawa Barat, Indonésie
Villa 1 chambre
Sumbawa Barat, Indonésie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 36 m²
Bienvenue dans nos villas de style traditionnel sur l'île de Sumbawa. Villas construites sur…
$64,990
Laisser une demande
Villa 2 chambres dans Sumbawa Barat, Indonésie
Villa 2 chambres
Sumbawa Barat, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 128 m²
Bienvenue dans nos villas de style traditionnel sur l'île de Sumbawa. Villas construites sur…
$129,990
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Sumbawa Barat, Indonésie
Villa 3 chambres
Sumbawa Barat, Indonésie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 181 m²
Bienvenue dans nos villas de style traditionnel sur l'île de Sumbawa. Villas construites sur…
$189,990
Laisser une demande
AdriastarAdriastar
Villa 1 chambre dans Sumbawa Barat, Indonésie
Villa 1 chambre
Sumbawa Barat, Indonésie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 51 m²
Bienvenue dans nos villas de style traditionnel sur l'île de Sumbawa. Villas construites sur…
$99,990
Laisser une demande
Villa 1 chambre dans Sumbawa Barat, Indonésie
Villa 1 chambre
Sumbawa Barat, Indonésie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 36 m²
Bienvenue dans nos villas de style traditionnel sur l'île de Sumbawa. Villas construites sur…
$64,990
Laisser une demande
Villa 1 chambre dans Sumbawa Barat, Indonésie
Villa 1 chambre
Sumbawa Barat, Indonésie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 51 m²
Bienvenue dans nos villas de style traditionnel sur l'île de Sumbawa. Villas construites sur…
$99,990
Laisser une demande
Estate Service 24Estate Service 24
Villa 2 chambres dans Sumbawa Barat, Indonésie
Villa 2 chambres
Sumbawa Barat, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 128 m²
Bienvenue dans nos villas de style traditionnel sur l'île de Sumbawa. Villas construites sur…
$129,990
Laisser une demande

Caractéristiques des propriétés en Sumbawa Barat, Indonésie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller