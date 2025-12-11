Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Indonésie
  3. Sumba Barat Daya
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Sumba Barat Daya, Indonésie

3 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Sumba Barat Daya, Indonésie
Villa 3 chambres
Sumba Barat Daya, Indonésie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 181 m²
Bienvenue dans nos villas de style traditionnel sur l'île de Sumba. Villas construites sur l…
$219,990
Laisser une demande
Villa 2 chambres dans Sumba Barat Daya, Indonésie
Villa 2 chambres
Sumba Barat Daya, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 128 m²
Bienvenue dans nos villas de style traditionnel sur l'île de Sumba. Villas construites sur l…
$154,990
Laisser une demande
Villa 1 chambre dans Sumba Barat Daya, Indonésie
Villa 1 chambre
Sumba Barat Daya, Indonésie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 85 m²
Bienvenue dans nos villas de style traditionnel sur l'île de Sumba. Villas construites sur l…
$114,990
Laisser une demande
NicoleNicole
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Sumba Barat Daya, Indonésie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller