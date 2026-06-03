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Appartements à vendre en Sukawati, Indonésie

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Appartement 9 chambres dans Kemenuh, Indonésie
Appartement 9 chambres
Kemenuh, Indonésie
Chambres 9
Surface 567 m²
Située sur 3 470 mètres carrés de terrain à Bedulu, cette villa ouverte se trouve dans l'un …
$2,00M
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