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Studios à vendre en Sukasada, Indonésie

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1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Pancasari, Indonésie
UP UP
Studio 1 chambre
Pancasari, Indonésie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 45 m²
Nombre d'étages 4
Bali ! Amani Melasti est un hôtel d'investissement haut de gamme géré par Wyndham Hotels & R…
$189,999
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