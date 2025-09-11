Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Propriétées résidentielles à vendre en Sragen, Indonésie

maisons
3
3 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Ngebung, Indonésie
Villa 3 chambres
Ngebung, Indonésie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 225 m²
Située dans l'enclave côtière d'Ungasan, cette villa contemporaine tropicale hors plan allie…
$267,790
Caractéristiques des propriétés en Sragen, Indonésie

