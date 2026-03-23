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Villas à vendre en Sawan, Indonésie

3 propriétés total trouvé
Villa 5 chambres dans Lemukih, Indonésie
Villa 5 chambres
Lemukih, Indonésie
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 1 043 m²
USD 790,000 | 5 Bedrooms | 27.5-Year Lease + 30-Year Extension Available Step into a world o…
$790,000
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Villa 5 chambres dans Lemukih, Indonésie
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Lemukih, Indonésie
Chambres 5
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AuraAura
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Caractéristiques des propriétés en Sawan, Indonésie

Bon marché
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