  2. Indonésie
  3. Sanur
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Jardin

Villas avec jardin à vendre en Sanur, Indonésie

3 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Sanur, Indonésie
Villa 3 chambres
Sanur, Indonésie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Nombre d'étages 2
Cette élégante villa de deux niveaux à Sanur est conçue avec soin pour allier confort, fonct…
$364,797
Agence
BNBPROFITS
Langues
English
Villa 3 chambres dans Sanur, Indonésie
Villa 3 chambres
Sanur, Indonésie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Nombre d'étages 2
Niché dans la zone sereine de Sanur, cette villa contemporaine offre un mélange parfait de s…
$273,598
Agence
BNBPROFITS
Langues
English
Villa 2 chambres dans Sanur, Indonésie
Villa 2 chambres
Sanur, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 1
Cette charmante villa est située à Sanur, à seulement 5 minutes de Sanur et Mertasari Beach,…
$237,118
Agence
BNBPROFITS
Langues
English
