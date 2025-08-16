Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Hôtels à vendre en Pejeng, Indonésie

1 propriété total trouvé
A boutique Apartment Complex on a Hill With Breathtaking Views of The Jungle and Rice Fields in Ubud dans Pejeng, Indonésie
A boutique Apartment Complex on a Hill With Breathtaking Views of The Jungle and Rice Fields in Ubud
Pejeng, Indonésie
Chambres 10
Nombre de salles de bains 10
Nombre d'étages 2
Perché au sommet d'une colline pittoresque à Ubud, Apartments offre une vue imprenable sur l…
$3,05M
