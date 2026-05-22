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Villas à vendre en Nusa Penida, Indonésie

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5 propriétés total trouvé
Villa 2 chambres dans Sakti, Indonésie
Villa 2 chambres
Sakti, Indonésie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
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Villa moderne de 2 chambres à vendre à Nusa Penida, Bali. Situé dans un complexe haut de gam…
$489,000
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Villa 2 chambres dans Sakti, Indonésie
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Villa moderne de 2 chambres dans un complexe haut de gamme sur Nusa Penida, Bali. La proprié…
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$459,000
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Trustmont CapitalTrustmont Capital
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Villa moderne de 2 chambres dans un complexe haut de gamme sur Nusa Penida, Bali. La proprié…
$439,000
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Villa 2 chambres dans Sakti, Indonésie
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Surface 155 m²
Villa moderne de 2 chambres à Nusa Penida, Bali, située dans un complexe haut de gamme avec …
$435,000
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