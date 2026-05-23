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Appartements à vendre en Nusa Penida Subdistrict, Indonésie

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5 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Batukandik, Indonésie
Appartement 2 chambres
Batukandik, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 147 m²
Verrouillez les prix hors-plan sur cette villa de 2 chambres, conçue avec soin, dans le quar…
$360,000
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Appartement 1 chambre dans Batukandik, Indonésie
Appartement 1 chambre
Batukandik, Indonésie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 53 m²
Il s'agit d'une belle villa de 1 chambre sur 117 m2 de terrain à Bingin, fermée au prix hors…
$220,000
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Appartement 1 chambre dans Batukandik, Indonésie
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Batukandik, Indonésie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 53 m²
Il s'agit d'une belle villa de 1 chambre sur 117 m2 de terrain à Bingin, fermée au prix hors…
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Trustmont CapitalTrustmont Capital
Appartement 1 chambre dans Batukandik, Indonésie
Appartement 1 chambre
Batukandik, Indonésie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 53 m²
Il s'agit d'une belle villa de 1 chambre sur 117 m2 de terrain à Bingin, fermée au prix hors…
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