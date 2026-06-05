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Maisons avec jardin à vendre en Nusa Dua, Indonésie

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2 propriétés total trouvé
Villa 2 chambres dans Benoa, Indonésie
Villa 2 chambres
Benoa, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 79 m²
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Villa 1 chambre dans Benoa, Indonésie
Villa 1 chambre
Benoa, Indonésie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 72 m²
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$169,900
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